ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает пресс-служба Минобороны. Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенанта Андрея Демина, после серии испытаний новая противоракета подтвердила заложенные характеристики. Также он подчеркнул, что боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.



В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о пуске новой противоракеты системы ПРО в конце октября. Испытания также прошли успешно.

Ранее российская система ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты.

Помимо того, в ВКС заявили о способности зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" уничтожать космическое оружие. Сообщалось, что система сможет поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели.