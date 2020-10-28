Воздушно-космические силы РФ испытали новую противоракету системы ПРО

15:48
Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ
Воздушно-космические силы РФ испытали новую ракету системы противоракетной обороны. Испытание прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", – рассказали представители министерства обороны РФ.
Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук добавил, что данная система подтвердила заложенные характеристики.
В результате боевыми расчетами была успешно выполнена поставленная задача. Они поразили условную цель с заданной точностью.
Ранее российская система ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты.
Помимо того, в ВКС заявили о способности зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" уничтожать космическое оружие. Сообщалось, что система сможет поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: