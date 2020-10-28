Воздушно-космические силы РФ испытали новую противоракету системы ПРО

Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Воздушно-космические силы РФ испытали новую ракету системы противоракетной обороны. Испытание прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", – рассказали представители министерства обороны РФ.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук добавил, что данная система подтвердила заложенные характеристики.

В результате боевыми расчетами была успешно выполнена поставленная задача. Они поразили условную цель с заданной точностью.

Ранее российская система ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты.

Помимо того, в ВКС заявили о способности зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" уничтожать космическое оружие. Сообщалось, что система сможет поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели.