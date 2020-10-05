11:16
Фото: министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Дроны для изучения Арктики разработали в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) SeaDrone, специально разработанный для работы в арктических условиях подмосковной компанией "Съемка с воздуха", успешно прошел испытания на Карском море. Тестирование беспилотного арктического комплекса проводили потенциальные пользователи аппарата – "Газпром недра" и "Морспасслужба", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Отмечается, что на испытаниях протестировали посадку и взлеты с палубы ледокола на воду и обратно.
В пресс-службе пояснили, что посадка на воду позволит использовать аппарат в поисково-спасательных работах.
Также беспилотник использовали для маркировки айсбергов GPS-маячками, эта функция может быть востребована для предупреждения угрозы столкновения буровой установки с ледовыми объектами. Кроме того, дрон проверили при тушении условного пожара, пояснили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что аппарат выдержал сильный ветер, а также совершил посадку и взлет с воды при высоте волны до 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует создать в Арктике флот "плавучих бензоколонок" – танкеров проекта 23130. По замыслу ведомства, группировка судов позволит снабжать суда топливом прямо на море, а также улучшит в целом логистику арктической инфраструктуры России.
Согласно техническим спецификациям, танкеры проекта 23130 обладают водоизмещением в 9 тысяч тонн, а максимальная скорость хода составляет 16 узлов. Корабли могут работать в Северном Ледовитом океане при толщине льда до 0,8 метра.
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