В Арктике создадут флотилию "плавучих бензоколонок"

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Фото: depositphotos/lspencer
Министерство обороны РФ планирует создать в Арктике флот "плавучих бензоколонок" – танкеров проекта 23130. Об этом сообщает газета "Известия".
По замыслу ведомства, группировка судов позволит снабжать суда топливом прямо на море, а также улучшит в целом логистику арктической инфраструктуры России.
Церемония поднятия флага на головном судне флотилии, среднем морском танкере "Академик Пашин", состоялась в январе 2020 года. Следующий корабль поступит в состав в 2024 году, а завершить проект полностью с передачей шести судов планируется в 2028 году.
Согласно техническим спецификациям, танкеры проекта 23130 обладают водоизмещением в 9 тысяч тонн, а максимальная скорость хода составляет 16 узлов. Корабли могут работать в Северном Ледовитом океана при толщине льда до 0,8 метра.
Танкеры – заправочные станции могут взять на борт до 3 тысяч тонн мазута, 2,5 тысячи тонн дизельного топлива, 500 тонн авиационного керосина, 150 тонн смазочного масла, до 1 тысячи тонн пресной воды, а также по 100 тонн продовольствия и снаряжения.
Изначально дозаправочный флот в Арктике планировалось организовать к 2016 году, однако из-за санкций часть деталей импортного производства потребовалось заменить.
В июле стало известно, что компания "МегаФон" и Росгеология заключили договор на проведение совместных морских исследований. По данным этого соглашения, операция должна была начаться в Мурманске 5 августа.
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