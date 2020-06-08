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Общество

12:54

ЧП в Норильске не повлияет на планы России по освоению Арктики

общество происшествия

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива в Норильске не повлияет на планы России по освоению Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, освоение Арктики необходимо для развития экономики и социальной сферы страны.

"Это планы крупные, и, конечно, они будут дальше реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил, экологических и технологических", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Вокруг ТЭЦ разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали. Генпрокуратура считает, что причиной разгерметизации резервуара стала просадка грунта. Ростехнадзор не исключает, что разлив нефтепродуктов произошел из-за изношенности оборудования.

Как очищают зону разлива топлива под Норильском

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