Генпрокуратура назвала причину разгерметизации резервуара с дизтопливом в Норильске

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске стала просадка грунта, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним", – сказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Ведомство намерено провести проверку аналогичных ТЭЦ-3 в Норильске объектов на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты.

Авария на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за прорыва емкости в почву и близлежащие водоемы вылилось порядка 21 тысячи кубометров топлива.

МЧС ликвидирует последствия ЧП. Параллельно устанавливаются причины аварии. Среди основных версий называлась коррозия хранилищ для топлива.

В Норильске введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".

Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что компания намерена полностью профинансировать восстановление экологии после аварии на ТЭЦ в Норильске. Президент РФ счел это решение правильным.