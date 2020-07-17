"МегаФон" и Росгеология проведут морские исследования для прокладки линии связи

15:49
Фото: пресс-служба Росгеологии
"МегаФон" и Росгеология подписали договор на проведение совместных морских исследований. Экспедиция начнется 5 августа в Мурманске и продлится три месяца.
Она будет проводиться в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию.
Научно-исследовательское судно Росгеологии "Профессор Логачев" пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Протяженность исследуемого участка составит 6,5 тысячи километров.
Как рассказал генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян, в 2020 году специалисты проведут предварительное исследование рельефа дна и определят безопасные маршруты трассы в арктических морях. В следующем году пройдет вторая часть изысканий. Она, по его словам, будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна.
Такие же работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод, подчеркнул Вермишян.
"Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию", – заключил он.
В свою очередь, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков выразил уверенность, что поставленная задача будет выполнена с честью.
"Мы рады, что компетенции Росгеологии, имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта", – отметил Горьков.
Он напомнил, что компания обладает самым большим в РФ флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки.
Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки.
Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона.
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