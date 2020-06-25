"МегаФон" запустит систему для онлайн-мониторинга воды

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Сотовый оператор "МегаФон" запустит систему "Онлайн-мониторинг воды", сообщили в пресс-службе компании.

С ее помощью водоканалы смогут в режиме онлайн получать детальную информацию о работе объектов, которые находятся в десятках километров друг от друга.

Кроме того, станет проще контролировать качество воды. Отмечается, что водоканалам приходится пользоваться сложным оборудованием, при этом большая часть процессов остается неавтоматизированной. Разработку "МегаФона" получится быстро интегрировать с уже существующим оборудованием. Подчеркивается, что в одну систему можно объединить разные приборы учета. В результате использования решения существенно снизится нагрузка на сотрудников.

"Мы видим запрос на легкую и недорогую автоматизацию со стороны водоканалов и эксплуатантов гидротехнических сооружений. Экосистема водоканалов имеет распределенную структуру, расстояние между отдельными ее частями может насчитывать десятки километров", – рассказал руководитель по IoT "МегаФона" Павел Иванченко.

"Онлайн-мониторинг воды" позволит дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр.

Отмечается, что сеть стандарта NB-IoT обеспечивает высокое проникновение сигнала и дает возможность следить за состоянием глубоко пролегающих труб. IoT-платформа нужна для контроля работоспособности датчиков и находящихся в них сим-карт, которые находятся в труднодоступных местах.