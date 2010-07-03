"МегаФон" отчитался о росте прибыли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Выручка российского оператора сотовой связи "Мегафон" выросла в годовом выражении на 2,7% до 21,068 миллиарда рублей. В четвертом квартале прошлого года выручка по МСФО выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 88,412 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
По итогам прошлого года чистая прибыль компании выросла на 2,7% до 21 миллиарда рублей, выручка выросла на 4,3% – до 335,5 миллиарда рублей.
"Уменьшение чистой прибыли в четвертом квартале произошло за счет расходов на спектр частот, сезонности и сокращения OIBDA", – говорится в сообщении компании.
Число мобильных абонентов "Мегафона" в России на конец 2018 года составило 75,205 миллиона человек.
При этом в 2018 году абоненты оператора в среднем скачали 9,3 гигабайт трафика, что на 41,9% превосходит показатель 2017 года. В четвертом квартале этот показатель составил уже 10,5 гигабайт.
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