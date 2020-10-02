Россия создаст новейшую военную систему контроля космического пространства

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Фото: ITAR-TASS/Дмитрий Рогулин
В России в скором времени появится новейшая военная система контроля космического пространства. Об этом рассказал командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский в интервью изданию "Красная звезда".
"В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптикоэлектронных комплексов нового поколения", – сообщил генерал.
Он пояснил, что система обеспечит непрерывное наблюдение за околоземными объектами.
"Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России – на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму", – заявил Вышинский.
Генерал добавил, что космические войска ВКС с вводом системы смогут следить за околоземным пространством в максимальном диапазоне высот.
Ранее в ВКС заявили о способности зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" уничтожать космическое оружие. Кроме того, система сможет поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели.
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