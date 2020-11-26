В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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В акватории Северного Ледовитого океана прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

По данным министерства обороны РФ, ракету запустили с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море. Снаряд преодолел 450 километров и поразил цель в Баренцевом море.

"Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как ожидается, в дальнейшем гиперзвуковой комплекс "Циркон" передадут на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Возможно также появление наземного комплекса.

Российские военные провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты еще в октябре. Как показали аналитические данные, "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду. До цели снаряд долетел за 4,5 минуты с максимальной высотой в небе до 28 километров.