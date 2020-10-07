Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Об этом сообщает РИА Новости.

Результаты тестов представил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, "Циркон" запустили с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.

Ракета поразила условную цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров от места пуска. Как показали аналитические данные, "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду. До цели снаряд долетел за 4,5 минуты с максимальной высотой в небе до 28 километров.

Гиперзвуковой ракетный комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота РФ в 2020–2021 годах после завершения испытаний. В разработке также находится наземная версия "Циркона", заявил ранее Владимир Путин.

В Минобороны сообщили, что сверхзвуковые ракеты "Циркон" установят на многоцелевые атомные подводные лодки "Адмирал Нахимов". Кроме того, новые снаряды получат экипажи атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ и надводных кораблей проектов 22350, 23560.