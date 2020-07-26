В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

12:29
Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что были подтверждены уникальные тактико-технические характеристики данной боевой единицы. В частности, сообщается об испытаниях дальности и точности стрельбы "Циркона", а также гиперзвуковой скорости полета ракеты.
Минобороны также сообщило о проведении испытании атомной подводной лодки, которая будет носителем аппаратов "Посейдон".
"Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки – носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что практическое освоение нового оружия продолжается членами экипажа корабля.
Ранее в Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад. Он приурочен ко Дню ВМФ. Его посетил президент России Владимир Путин, который поздравил всех с этим праздником.
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