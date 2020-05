Политолог рассказал, почему в США боятся создания в РФ нового экраноплана

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал, почему американцы испугались, узнав о создании в России экраноплана А-050, именуемого "морским монстром".

Он отметил, что их опасения нельзя назвать необоснованными. Кошкин сообщил, что создание экраноплана является перспективной платформой, которая основывается на прочных традициях разработок подобных моделей.

"Все начиналось с "Каспийского монстра", затем был создан экраноплан-ракетоносец "Лунь", и его характеристики удивляли западный мир. Это по характеристикам что-то между катером и самолетом на воздушной подушке", – отметил Кошкин в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что "Лунь" в настоящий момент специализируется на обороне морских границ в акватории Черного и Каспийского морей, а также Северного морского пути. В то же время новая разработка превосходит этот образец по ряду тактико-тактических характеристик, уверен Кошкин.

"Вновь созданный проект по тактико-технических характеристикам на порядок выше. Сама платформа – около 50 тонн, но может нести полезную нагрузку 9 тонн – это сто добротно вооруженных пехотинцев – и, естественно, иметь на вооружении ракеты. Создание новых экранопланов очень перспективно", – отметил Кошкин.

Ранее американское издание We Are the Mighty рассказало о разработке в России нового экраноплана. Представители СМИ отметили, что в настоящий момент создатели предложили российскому министерству обороны новое поколение судна.