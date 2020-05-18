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Политика

06:08

Американские СМИ рассказали о военном "морском монстре" из России

политика безопасность

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Американское издание We Are the Mighty сообщило о создании в России нового военного "морского монстра".

По данным издания, речь идет об экраноплане А-050 "Чайка-2". Данное судно на динамической воздушной подушке российские военные начнут использовать в 2020 году. А-050 станет следующим этапом развития экспериментального проекта "Каспийский монстр", который стал основой для экраноплана-ракетоносца "Лунь", разрабатываемого в СССР.

We Are the Mighty пишет, что разработчики новой версии экраноплана уже предложили Минобороны РФ новое поколение судна.

Современные материалы позволят А-050 весить порядка 50 тонн. Судно сможет брать на борт 100 солдат или 9 тонн груза. При этом "Чайка-2" будет разгоняться до 450 километров в час на льду, в степи и на водной поверхности. Запас хода машины – до 5 тысяч километров.

Ранее американское СМИ оценило российские ракеты "Циркон". В издании отмечали, что данное оружие несет серьезную угрозу для любого флота.

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