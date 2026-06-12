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12 июня, 11:34

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Эксперт Бычков: съемка шаровой молнии на телефон может быть смертельно опасна

Россиян предупредили об опасности съемки шаровой молнии на телефон

Фото: 123RF.com/stockufa

Съемка шаровой молнии на мобильный телефон может быть смертельно опасна. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

"Во время грозы лучше вообще не пользоваться техникой и выключить все из розеток, потому что сейчас она чаще всего любит ударять в айфоны, мобильные телефоны и компьютеры", – приводит слова ученого РИА Новости.

По его словам, были случаи, когда шаровая молния попадала в людей в момент попытки сфотографировать явление с помощью телефона. Из-за этого погибло несколько человек.

Бычков добавил, что заряд шаровой молнии высок, а ее энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток.

Ранее эксперт рекомендовал плотно закрывать все окна и двери, чтобы шаровая молния не попала в квартиру или дом. Если в помещении есть щели, их нужно заложить тряпками, поскольку сквозняк становится лучшим помощником для данного вида молнии.

Волна шаровых молний ожидает россиян 12 и 13 июня. Это связано с тем, что в эти дни прогнозируется усиление грозовой активности.

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