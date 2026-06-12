СК предъявил обвинение подростку, убившему мужчину в Наро-Фоминске

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Следственный комитет России предъявил 16-летнему подростку обвинение в убийстве мужчины и покушении на жизнь его сына в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба областного главка ведомства.

Следователи и криминалисты обнаружили нож, от которого обвиняемый избавился после преступления. Также они провели допросы. В настоящее время планируется назначение судебно-медицинских, молекулярно-генетической, психолого-психиатрической и дактилоскопической экспертиз.

"Сегодня следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта", – говорится в сообщении.

ЧП в Наро-Фоминске произошло в ночь на 11 июня. По предварительным данным, 16-летний иностранец ворвался в дом 56-летнего мужчины, у которого тот подрабатывал. Подросток ударил ножом сначала мужчину, а затем и его 13-летнего ребенка. Второй сын владельца дома успел спрятаться. В итоге отец семьи погиб, а его пострадавший сын был госпитализирован.

Подросток признался в нападении, рассказав, что после совершенного забрал деньги и автомобиль убитого. СМИ уточнили, что он похитил 500 тысяч рублей, а затем якобы вызвал такси и направился в сторону подмосковных Котельников. После этого он был задержан сотрудниками охраны рынка "Садовод" и передан полицейским.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц".

