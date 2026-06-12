Спортсмен-экстремал Бойцов прыгнул с парашютом с башни в "Москва-Сити" ко Дню России

Фото: телеграм-канал "Всемирный фестиваль молодежи Дирекция ВФМ"

Спортсмен-экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с башни на территории "Москва-Сити". Об этом рассказали в пресс-службе Росмолодежи.

"В преддверии Дня России в Москве <…> Бойцов исполнил уникальный трюк. Спортсмен прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты башни "Меркурий" в деловом центре "Москва-Сити", – говорится в сообщении.

Акция прошла также в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в 2026 году в Екатеринбурге.

Как добавили в Росмолодежи, это первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России. Сам спортсмен назвал это возможностью выйти за пределы привычного.

"Именно такие качества, как смелость, трудолюбие, дисциплина, взаимная поддержка и умение работать в команде, всегда отличали нашу страну и ее людей. Этот прыжок мы посвятили Дню России", – подчеркнул Бойцов.

Ранее сообщалось, что в честь Дня России в Москве установили около 750 флагов и декоративных элементов. Например, на Фрунзенской набережной появилась декоративная конструкция "Салют Победы". Праздничные элементы разместили на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" и на площадках "Печатники" и "Руднево".