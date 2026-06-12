Народную артистку СССР Чурсину проводили в последний путь аплодисментами

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину проводили в последний путь долгими аплодисментами, передает ТАСС.

После отпевания народный артист России Николай Буров зачитал соболезнования от Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Они подчеркнули вклад Чурсиной в отечественную культуру и гражданское мужество.

Кроме того, прозвучали соболезнования от министра обороны РФ Андрея Белоусова.

"Всю свою жизнь вы посвятили служению культуре, искусству, театру, создав множество незабываемых ролей. Вы выступали и поддерживали своими выступлениями военнослужащих, членов их семей, выступали в отдаленных гарнизонах, в горячих точках", – сказал директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.

Он также подчеркнул, что вся жизнь Чурсиной была посвящена служению Родине и культуре.

Отпевание артистки состоялось в Спасо-Преображенском соборе. Вокруг гроба были размещены траурные венки от Путина, министерства культуры РФ, правительства Петербурга и его жителей.

Также венки прислали Союз кинематографистов России, Ленинградский военный округ, киностудия "Ленфильм", Театр имени Андрея Миронова и другие учреждения культуры. На церемонию прощания пришли десятки человек.

О смерти Чурсиной стало известно 10 июня. Народная артистка СССР ушла из жизни в 84 года из-за онкологии.

Соболезнования в связи со смертью артистки выразил в том числе Путин. Президент отметил ее вклад в отечественное театральное и кинематографическое искусство.

Чурсина играла в Театре имени Евгения Вахтангова, затем в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, а с 1984 года и до конца жизни служила в Центральном академическом театре Российской Армии. Среди ее самых известных работ в кино – "Когда деревья были большими", "Две жизни", "На семи ветрах", "Журавушка", "Угрюм-река" и многие другие.