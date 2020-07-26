ВМФ достойно выполняет самые сложные задачи – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин отметил, что военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи.
Он поздравил всех с праздником военно-морского флота. Глава государства отметил, что ВМФ безупречно служит отечеству.
"Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи", – отметил Путин.
Он напомнил, что военно-морской флот находится на страже суверенитета России уже более трех столетий.
"Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику", – заявил Путин.
Глава государства добавил, что в 2020 году в состав ВМФ будут приняты 40 новых кораблей. Основной акцент будет сделан на оснащение уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.
"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", – сообщил Путин.
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад. Он приурочен ко Дню ВМФ. Сообщается, что в параде задействовано более 40 кораблей, а также 41 единица авиатехники.
Ранее Путин встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым на корабле.
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