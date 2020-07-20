Путин представил названия новых подводных лодок

15:14
Фото: ТАСС/Владимир Ларионов
Две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", строительство которых стартовало на заводе "Севмаш", получат имена "Воронеж" и "Владивосток". Об этом сообщает ТАСС.
"Атомные подводные лодки названы в честь городов воинской славы – "Воронеж" и "Владивосток", – заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки судов.
Как заявил гендиректор предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко, подлодки оснастят гиперзвуковым оружием. Основное вооружение на подлодках проекта 885/885М – это крылатые ракеты "Калибр-ПЛ", а также "Оникс".
Контракт на строительство многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М "Ясень-М" был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019". Суда проекта включили в список подлодок, которые способны "уничтожить мир" за 30 минут.
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