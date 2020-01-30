Названы подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

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Журнал National Interest назвал пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.

Издание подготовило подборку из пяти подлодок, обладающих наиболее серьезной огневой мощью и представляющих наибольшую угрозу миру. В рейтинг вошли три российских судна и два американских.

Автор подборки внес в список только действующие атомные субмарины и те, что скоро будут введены в строй. В силу данного ограничения устаревшие образцы, ранее применявшиеся в ВМФ России и ВМС США, не рассматривались.

Российские вооруженные силы представлены в подборке подлодками проектов 955 "Борей", 667БДРМ "Дельфин" и 885М "Ясень-М". Специфика каждой серии различается – в первом случае это бесшумность хода, а в последних двух конкурентным преимуществом является радиус поражения, сообщает издание.

В американских ВМС издание выделило субмарины типов "Огайо" и "Колумбия". Последние начнут строить в 2021 году, а на вооружение поступят не ранее 2031 года.

По словам автора подборки, "машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы".

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новый противолодочный авиационный комплекс. Построить его планируют на основе пассажирского лайнера Ту-204. Также рассматривается возможность задействования его модификации Ту-214.

