Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

10:56

Названы подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

технологии

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Журнал National Interest назвал пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.

Издание подготовило подборку из пяти подлодок, обладающих наиболее серьезной огневой мощью и представляющих наибольшую угрозу миру. В рейтинг вошли три российских судна и два американских.

Автор подборки внес в список только действующие атомные субмарины и те, что скоро будут введены в строй. В силу данного ограничения устаревшие образцы, ранее применявшиеся в ВМФ России и ВМС США, не рассматривались.

Российские вооруженные силы представлены в подборке подлодками проектов 955 "Борей", 667БДРМ "Дельфин" и 885М "Ясень-М". Специфика каждой серии различается – в первом случае это бесшумность хода, а в последних двух конкурентным преимуществом является радиус поражения, сообщает издание.

В американских ВМС издание выделило субмарины типов "Огайо" и "Колумбия". Последние начнут строить в 2021 году, а на вооружение поступят не ранее 2031 года.

По словам автора подборки, "машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы".

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новый противолодочный авиационный комплекс. Построить его планируют на основе пассажирского лайнера Ту-204. Также рассматривается возможность задействования его модификации Ту-214.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика