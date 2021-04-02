В России создают цепочку новых гиперзвуковых ракетных комплексов

17:50
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Российские специалисты разрабатывают новые гиперзвуковые ракетные комплексы, которые станут развитием уже существующих "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", рассказал генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня то, что на слуху, – "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", – заявил он.
Леонов отметил, что в настоящее время ни одна страна не может разработать гиперзвуковой блок, который смог бы превзойти "Авангард" по скорости. При этом у него остается потенциал для усовершенствования на основе систем, которыми располагают российские ученые, утверждает конструктор.
"Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", – пояснил Леонов.
Он полагает, что на данный момент Россия находится вне конкуренции по гиперзвуковым технологиям.
"То, что мы впереди планеты всей, – в этом никакой тайны нет", – подчеркнул глава НПО машиностроения.
Ранее стало известно, что в России идет разработка новой гиперзвуковой управляемой авиационной ракеты под кодовым названием "Гремлин", начало ее испытаний запланировано на 2023 год. Подробности относительно технических характеристик новой ракеты пока неизвестны, однако сообщается, что она будет обладать меньшими габаритами, чем принятая ранее на вооружение Х-47М2 "Кинжал".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: