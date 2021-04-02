В России создают цепочку новых гиперзвуковых ракетных комплексов

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские специалисты разрабатывают новые гиперзвуковые ракетные комплексы, которые станут развитием уже существующих "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", рассказал генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня то, что на слуху, – "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", – заявил он.

Леонов отметил, что в настоящее время ни одна страна не может разработать гиперзвуковой блок, который смог бы превзойти "Авангард" по скорости. При этом у него остается потенциал для усовершенствования на основе систем, которыми располагают российские ученые, утверждает конструктор.

"Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", – пояснил Леонов.

Он полагает, что на данный момент Россия находится вне конкуренции по гиперзвуковым технологиям.

"То, что мы впереди планеты всей, – в этом никакой тайны нет", – подчеркнул глава НПО машиностроения.

Ранее стало известно, что в России идет разработка новой гиперзвуковой управляемой авиационной ракеты под кодовым названием "Гремлин", начало ее испытаний запланировано на 2023 год. Подробности относительно технических характеристик новой ракеты пока неизвестны, однако сообщается, что она будет обладать меньшими габаритами, чем принятая ранее на вооружение Х-47М2 "Кинжал".