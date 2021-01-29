Минобороны раскрыло характеристики нового ракетного комплекса "Ярс-С"

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Министерство обороны России впервые обнародовало характеристики нового стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс-С", сообщает РИА Новости.

Согласно данным военных, модернизированный подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс-С" предназначается для уничтожения всех типов стратегических целей с возможностью перемещения.

Отмечается, что комплекс обладает калибром 1,86 метра, длина твердотопливной ракеты достигает 17,8 метра при стартовой массе 46 000 килограммов и массе полезной нагрузки 1 250 килограммов. Дальность поражения – до 10 000 километров.

Как сообщил командир Барнаульской ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков, в настоящее время комплексы "Ярс-С" стоят на вооружении трех полков дивизии. По его словам, до конца текущего года в дивизию поступит еще один полк с новыми комплексами.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ собирается укрепить оборону Ленинградской военно-морской базы, направив туда современные береговые комплексы "Бал". Они способны уничтожать небольшие корабли и катера, а также бороться с морским десантом. Эксперты утверждают, что несколько таких ракетных систем могут полностью перекрыть Финский залив и сделать недоступными подходы к Северной столице.