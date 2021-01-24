"Ростех" объявил о начале работы над новым истребителем-перехватчиком

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В России начались опытно-конструкторские работы по созданию нового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Об этом сообщает "Интерфакс".

Самолет, по некоторым данным, призван заменить истребитель МиГ-31. На вооружение данная боевая машина была принята еще в 1981 году.

"Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", – уточнили в госкорпорации "Ростех".

В 2018 году президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что новый истребитель может заменить МиГ-31 к 2030 году. Характеристики разработки пока не определены, но в перспективе будут зависеть от требований заказчика.

Ранее в декабре 2020 года сообщалось, что на вооружение российской армии поступил первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Летательный аппарат приписан к полку в составе Южного военного округа.

