Минобороны показало первое фото беспилотника "Орион" в ударном варианте

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Министерство обороны РФ представило на своем сайте календарь на будущий год с образцами современных вооружений, в котором впервые опубликовано фото беспилотника "Орион" в ударном варианте.

В календаре представлен летательный аппарат с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Беспилотник создали в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". Аппарат представлен в пустынном камуфляже.

В календаре Минобороны также можно увидеть фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса "Борей", танка Т-90М "Прорыв", БМП "Армата" и другой техники.

Ранее Владимир Путин назвал долю современной техники в Вооруженных силах РФ. По его словам, число современных образцов вооружений в армии России составляет 70%. Что касается ядерных сил, то в них современная техника занимает 86% от общего арсенала.