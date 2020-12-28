Минобороны показало первое фото беспилотника "Орион" в ударном варианте

08:48
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Министерство обороны РФ представило на своем сайте календарь на будущий год с образцами современных вооружений, в котором впервые опубликовано фото беспилотника "Орион" в ударном варианте.
В календаре представлен летательный аппарат с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Беспилотник создали в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". Аппарат представлен в пустынном камуфляже.
В календаре Минобороны также можно увидеть фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса "Борей", танка Т-90М "Прорыв", БМП "Армата" и другой техники.
Ранее Владимир Путин назвал долю современной техники в Вооруженных силах РФ. По его словам, число современных образцов вооружений в армии России составляет 70%. Что касается ядерных сил, то в них современная техника занимает 86% от общего арсенала.
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