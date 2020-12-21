Путин рассказал о доле современной техники в армии России

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Владимир Путин назвал долю современной техники в Вооруженных силах РФ, передает РИА Новости.

По его словам, число современных образцов вооружений в армии России составляет 70%. Что касается ядерных сил, то в них современная техника занимает 86% от общего арсенала, заявил Путин.

Он отметил высокую скорость постоянных изменений в вооруженных силах, которую сейчас нельзя сравнить даже с "Формулой-1". Глава государства подчеркнул, что отставание в современных военных технологиях возможно, если остановиться хотя бы на секунду.

"Поэтому уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности в 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть почти 76%", – подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, в данной сфере нельзя "почивать на лаврах" и пропустить что-либо при развитии и создании новой военной техники.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка "Владимир Мономах" впервые совершила залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава". Боевые блоки успешно прибыли в заданный район боевого поля.