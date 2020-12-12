Подлодка "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава"

Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

Атомная подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Булава, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из акватории Охотского моря. Пуск произведен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Полет прошел в штатном режиме. Боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

Ранее стратегические силы РФ в рамках учений провели пуски баллистических и крылатых ракет. Учебно-боевые пуски были выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк из акватории Баренцева моря и аэродромов Энгельс и Украинка.

Уточняется, что был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", в тренировке морской компоненты была задействована подлодка "Карелия" проекта 667БДРМ, вооруженная баллистическими ракетами "Синева". В итоге ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой. В Минобороны подчеркнули, что поставленные в рамках учений задачи выполнены в полном объеме.