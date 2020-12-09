Минобороны успешно испытало баллистические ракеты "Ярс" и "Синева"

Видео: youtube.com/Минобороны России

Стратегические силы РФ в рамках учений провели пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что учебно-боевые пуски были выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк из акватории Баренцева моря и аэродромов Энгельс и Украинка.

Уточняется, что был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", в тренировке морской компоненты была задействована подлодка "Карелия" проекта 667БДРМ, вооруженная баллистическими ракетами "Синева".

В итоге ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой. В Минобороны подчеркнули, что поставленные в рамках учений задачи выполнены в полном объеме.

В ноябре Владимир Путин заявил, что в России завершается создание защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами. Президент отмечал, что РФ продолжит и далее модернизировать свою ядерную триаду.

Также российский лидер заявлял, что РФ не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений. По его словам, такой необходимости на данный момент не существует.