Путин анонсировал модернизацию ядерной триады РФ

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Владимир Путин заявил, что РФ продолжит и далее модернизировать свою ядерную триаду. Об этом сообщает ТАСС.

"Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие", – заявил глава государства.

По словам Путина, эта система является гарантией военной безопасности России. В глобальном смысле из этого следует и гарантия глобальной стабильности, уточнил глава государства.

"Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны", – заявил президент.

Глава государства добавил, что сейчас доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 82%, при этом новые ракетные и авиационные комплексы продолжают поступать в военные части. Путин отметил, что Россия рассчитывает поддерживать ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности.

Ранее на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Владимир Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений. По его словам, такой необходимости на данный момент не существует.

