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Безопасность

17:30

Россия не будет ввязываться в гонку вооружений – Путин

власть безопасность

Фото: kremlin.ru

Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, заявил Владимир Путин, открывая совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет", – приводит слова Путина ТАСС.

Также президент подчеркнул, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду, которая делает бессмысленными попытки шантажа и давления. По его словам, Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал "на уровне необходимой достаточности".

Ранее стало известно, что армию и флот РФ оснастят новейшим вооружением. В частности, речь идет о лазерных и гиперзвуковых комплексах.

Владимир Путин отмечал, что армия страны и дальше будет укреплять потенциал стратегических сил посредством использования новейшего вооружения и техники. По его словам, в этом случае обороноспособность страны обеспечена на долгое время.

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