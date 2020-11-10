Россия не будет ввязываться в гонку вооружений – Путин

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Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, заявил Владимир Путин, открывая совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет", – приводит слова Путина ТАСС.

Также президент подчеркнул, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду, которая делает бессмысленными попытки шантажа и давления. По его словам, Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал "на уровне необходимой достаточности".

Ранее стало известно, что армию и флот РФ оснастят новейшим вооружением. В частности, речь идет о лазерных и гиперзвуковых комплексах.

Владимир Путин отмечал, что армия страны и дальше будет укреплять потенциал стратегических сил посредством использования новейшего вооружения и техники. По его словам, в этом случае обороноспособность страны обеспечена на долгое время.