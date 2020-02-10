Лавров рассказал, какое оружие Россия готова включить в новый СНВ

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Фото: МИД РФ/ТАСС
Российская сторона готова к обсуждению учета в следующем договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) новых типов своих вооружений. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что в таком случае США и другие страны Запада должны будут поступить аналогичным образом и не развивать такое оружие, передает РИА Новости.
"Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере "Авангард" и "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора", – сообщил Лавров.
По его словам, все остальные виды вооружения не попадают под ограничения, которые были включены в договор 2010 года, однако Москва выразила готовность разговора и на эту тему.
"Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений", – добавил министр.
Лавров уточнил, что такие обстоятельства были связаны с прекращением договора о противоракетной обороне, в 2002 году из которого вышли Соединенные Штаты. Сейчас же, по мнению главы российского МИД, все вопросы о любом оружии нужно обсуждать исключительно в контексте влияющих на стратегическую стабильность факторов.
В частности, речь идет не только о противоракетной обороне, но и об американской концепции быстрого глобального удара, в основе которой – неядерное стратегическое оружие. Кроме того, необходимо говорить и об отказе Штатов присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и выведении оружия в космическое пространство, уверен Лавров.
"Если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет", – заключил министр.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова продлить СНВ-3 до конца 2019 года. При этом президент РФ подчеркивал, что "от партнеров нет никакой реакции".
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