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Политика

17:28

Армию и флот РФ оснастят новейшим вооружением

власть политика безопасность

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин рассказал об оснащении российской армии и флота новейшим вооружением. В частности, речь идет о лазерных и гиперзвуковых комплексах, передает РИА Новости.

По словам Путина, многие вооружения РФ не имеют аналогов в мире. Он заявил, что ряд перспективных образцов можно назвать оружием будущего. В настоящее время этап испытаний такого вооружения пройден, ведется работа над постановкой его на боевое дежурство в режим постоянной готовности.

Российский лидер добавил, что армия страны и дальше будет укреплять потенциал стратегических сил посредством использования новейшего вооружения и техники. Глава российского государства заявил, что в этом случае обороноспособность страны обеспечена на долгое время.

"И, конечно, главной и самой прочной основой наших Вооруженных сил всегда были и остаются мужественные, преданные Отечеству люди, настоящие патриоты – солдаты и сержанты, и особо подчеркну – наши офицеры, офицерский корпус страны", – заключил Путин.

Ранее президент страны рассказал о ликвидации террористических группировок. Он отметил, что российские военные не только не допустили распространения угрозы для государства, но и помогли сирийцам сохранить суверенитет государства.

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