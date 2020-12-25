Первый истребитель Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ

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Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"ВКС получили первый серийный Су-57. Он поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа", – сказал собеседник агентства, уточнив, что в будущем году на вооружение ВКС России поступят еще четыре таких самолета.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Ранее стало известно, что для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета. Речь идет о ракете класса "воздух-поверхность", снаряд должен размещаться внутри фюзеляжа. До этого снаряд еще не испытывался вместе с самолетом-носителем.

Летом Россия провела эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35. "Стая" боевых истребителей выполняла экспериментальное задание под управлением самолета 5-го поколения Су-57. По мнению ведущего российского военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, данные испытания помогут в построении единой информационной системы вооруженных сил.