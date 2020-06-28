Россия провела эксперимент по применению "роя" истребителей – СМИ

07:12
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Россия провела эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе страны.
Отмечается, что "стая" боевых истребителей выполняла экспериментальное задание под управлением самолета 5-го поколения Су-57.
"Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57", – сообщил один из источников.
Другой собеседник агентства подтвердил факт проведенных испытаний. Он пояснил, что боевой порядок "рой" или "стая" характеризуется информационным обменом между истребителями в режиме реального времени. Так, информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.
Отмечается, что применение "стаи" значительно повышает эффективность выполнения боевых задач.
По мнению ведущего российского военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, данные испытания помогут в построении единой информационной системы вооруженных сил.
"В перспективе информация от всех сенсоров самолета, а также от систем ПВО, от спутников, с наземной техники должна поступать в единую систему, которая создаст единое информационное поле для земли, воздуха и космоса", – объяснил специалист.
Он подчеркнул, что работы по построению подобной систему ведутся и в США. При этой ни одной из стран пока не удалось построить такую систему из-за трудностей в создании единого формата данных для всех видов войск.
Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 будут управлять беспилотниками. В частности, пилоты смогут видеть передаваемое дронами изображение.
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