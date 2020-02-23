СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

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Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Речь идет о ракете класса "воздух–поверхность", снаряд должен размещаться внутри фюзеляжа. Ранее снаряд еще не испытывался вместе с самолетом-носителем.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель МиГ-35 сможет выполнять посадку в беспилотном режиме. Новую технологию рассматривают как для действующих самолетов, так и для будущих разработок. Достоинства изобретенной беспилотной системы уже опробовали в ходе летных испытаний.

В октябре 2019 года сообщалось, что в российских истребителях нового поколения заинтересовано правительство Турции. Речь шла о моделях Су-35 и Су-57. Они были продемонстрированы президенту страны во время российского авиасалона "МАКС-2019".

