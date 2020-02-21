Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

09:23

Истребитель МиГ-35 оснастили технологией беспилотной посадки

технологии

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Новейший российский истребитель МиГ-35 сможет выполнять посадку в беспилотном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе корпорации МиГ, которая входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, объявили о создании необходимой для этого технологии. Патент на систему уже получен.

"Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости. Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35", – подчеркнули в компании.

Как заявил генеральный директор корпорации Илья Тарасенко, новую технологию рассматривают как для действующих самолетов, так и для будущих разработок. Достоинства изобретенной беспилотной системы уже опробовали в ходе летных испытаний.

МиГ-35 – это многофункциональный легкий истребитель 4-го поколения, с характеристиками, наиболее приближенными к 5-му поколению. Вооруженные силы могут использовать его как для удерживания воздушного пространства, так и для работы по наземным и надводным целям, не сближаясь с зоной ПВО.

В октябре 2019 года сообщалось, что в российских истребителях нового поколения заинтересовано правительство Турции. Речь шла о моделях Су-35 и Су-57. Они были продемонстрированы президенту страны во время российского авиасалона "МАКС-2019".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика