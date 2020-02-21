Истребитель МиГ-35 оснастили технологией беспилотной посадки

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Новейший российский истребитель МиГ-35 сможет выполнять посадку в беспилотном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе корпорации МиГ, которая входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, объявили о создании необходимой для этого технологии. Патент на систему уже получен.

"Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости. Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35", – подчеркнули в компании.

Как заявил генеральный директор корпорации Илья Тарасенко, новую технологию рассматривают как для действующих самолетов, так и для будущих разработок. Достоинства изобретенной беспилотной системы уже опробовали в ходе летных испытаний.

МиГ-35 – это многофункциональный легкий истребитель 4-го поколения, с характеристиками, наиболее приближенными к 5-му поколению. Вооруженные силы могут использовать его как для удерживания воздушного пространства, так и для работы по наземным и надводным целям, не сближаясь с зоной ПВО.

В октябре 2019 года сообщалось, что в российских истребителях нового поколения заинтересовано правительство Турции. Речь шла о моделях Су-35 и Су-57. Они были продемонстрированы президенту страны во время российского авиасалона "МАКС-2019".

