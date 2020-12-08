Кронштадт и Санкт-Петербург защитят ракетными комплексами "Бал" – СМИ

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У Санкт-Петербурга и Кронштадта появится ракетная защита, сообщает газета "Известия".

Минобороны РФ собирается укрепить оборону Ленинградской военно-морской базы, направив туда современные береговые комплексы "Бал". Они способны уничтожать небольшие корабли и катера, а также бороться с морским десантом.

Эксперты утверждают, что несколько таких ракетных систем могут полностью перекрыть Финский залив и сделать недоступными подходы к Северной столице.

Сообщается, что решение о формировании дивизиона уже принято, и его формирование завершится в 2021 году. До 2000-х годов ЛенВМБ охранял дивизион береговых ракетных комплексов "Редут", но его расформировали.

Специалисты подчеркивают, что сегодня это очень важный регион, поэтому оборону нужно укреплять. Тем более страны НАТО укрепляются на Балтике.

Российские военные провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты еще в октябре. Как показали аналитические данные, "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду. До цели снаряд долетел за 4,5 минуты с максимальной высотой в небе до 28 километров.