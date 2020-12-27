В Германии назвали гиперзвуковое оружие "кошмаром для Европы"

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Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности.

Авторы статьи напомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с подводной лодки в Охотском море, когда на военно-воздушной базе США в Германии сработал сигнал о пуске ракеты. По их мнению, этот случай указывает на то, что США не исключают ракетного удара по Европе.

"С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается", – говорится в статье.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений. Президент подчеркнул, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду, которая делает бессмысленными попытки шантажа и давления. По его словам, Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал "на уровне необходимой достаточности".

Путин также отмечал, что армия страны и дальше будет укреплять потенциал стратегических сил посредством использования новейшего вооружения и техники. По его словам, в этом случае обороноспособность страны обеспечена на долгое время.