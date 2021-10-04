ВМФ РФ успешно провел первый пуск ракеты "Циркон" с атомной подлодки

Видео: youtube.com/Минобороны России

Военно-морской флот РФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Испытания прошли в Баренцевом море.

"По данным объективного контроля полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель", – сообщили в Минобороны.

В итоге пуск ракеты был признан успешным.

В июле ракета "Циркон" в рамках испытаний подтвердила тактико-технические характеристики. Во время испытаний фрегат "Адмирал Горшков" находился в Белом море, а условная цель – в Баренцевом.

Ранее Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.