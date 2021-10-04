Военный эксперт рассказал о преимуществах российской ракеты "Циркон"

16:12
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Главным преимуществом российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" является ее способность достигнуть цели при любых погодных условиях, стартуя почти с любых площадок. Об этом в беседе с RT заявил полковник в запасе Виктор Литовкин.
"Эта ракета достигнет цели в любое время суток и при любых погодных условиях. <...> Как выяснилось после сегодняшних испытаний, ракета также может стартовать из-под воды. То есть ее пуск будет незаметен... "Циркон" может стартовать и с надводных кораблей", – сказал Литовкин.
По его словам, универсальность ракеты дает ей преимущество перед гипотетическим противником.
Он также напомнил, что на вооружении России стоит еще одна гиперзвуковая ракета. Речь идет о ракете "Кинжал", дальность которой составляет 2 тысячи километров и может доходить до 4,5 тысячи при условии, что ее несет самолет МиГ-31.
В понедельник, 4 октября, атомная подлодка "Северодвинск" в акватории Белого моря впервые выполнила пуск ракеты "Циркон" из-под воды с глубины 40 метров.
В Минобороны РФ отметили, что испытания прошли успешно: полет ракеты из воды до попадания в условную цель соответствовал заданным параметрам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: