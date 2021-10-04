Военный эксперт рассказал о преимуществах российской ракеты "Циркон"

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Главным преимуществом российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" является ее способность достигнуть цели при любых погодных условиях, стартуя почти с любых площадок. Об этом в беседе с RT заявил полковник в запасе Виктор Литовкин.

"Эта ракета достигнет цели в любое время суток и при любых погодных условиях. <...> Как выяснилось после сегодняшних испытаний, ракета также может стартовать из-под воды. То есть ее пуск будет незаметен... "Циркон" может стартовать и с надводных кораблей", – сказал Литовкин.

По его словам, универсальность ракеты дает ей преимущество перед гипотетическим противником.

Он также напомнил, что на вооружении России стоит еще одна гиперзвуковая ракета. Речь идет о ракете "Кинжал", дальность которой составляет 2 тысячи километров и может доходить до 4,5 тысячи при условии, что ее несет самолет МиГ-31.

В понедельник, 4 октября, атомная подлодка "Северодвинск" в акватории Белого моря впервые выполнила пуск ракеты "Циркон" из-под воды с глубины 40 метров.

В Минобороны РФ отметили, что испытания прошли успешно: полет ракеты из воды до попадания в условную цель соответствовал заданным параметрам.

