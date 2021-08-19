В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник"

Фото: министерство обороны РФ/РИА Новости

Американские эксперты утверждают, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", сообщает РИА Новости.

C помощью коммерческого спутника, принадлежащего американской аэрокосмической компании Capella Space были сделаны снимки, на которых изображен полигон Панково на Новой Земле.

Эксперты говорят, что на этих снимках присутствуют "явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты". Российская ракета в соответствии с классификацией НАТО обозначена в материале под именем Skyfall.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нанести ядерный заряд.

19 июля Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" в рамках испытаний успешно осуществил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели.

Во время испытаний фрегат находился в Белом море, а условная цель – в Баренцевом. Как отметили в российском военном ведомстве, оснащать комплексом "Циркон" планируется подводные лодки и корабли ВМФ России.