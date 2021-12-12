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Москва 24

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Политика

20:32

Захарова заявила, что страны НАТО перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов

политика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Страны НАТО перебрасывают на Украину боевиков под видом военных инструкторов. Об этом в эфире телеканала Крым 24 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Украина буквально накачивается вооружениями.

"Речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты", – заявила Захарова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина не выполнила обязательства по передаче России своих зарубежных активов бывшего СССР. Он рассказал, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", – сказал Путин.

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