Госдеп заявил о единстве G7 насчет последствий для России при вторжении на Украину – СМИ

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Страны G7 выразили единство относительно последствий для России в случае гипотетического вторжения на Украину. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника Госдепа сообщает Reuters.

Собеседник агентства назвала переговоры глав МИД G7 напряженными и заявила, что все еще существует дипломатический путь для снижения напряженности в отношениях с Россией.

"Если они (Россия. – Прим. ред.) решат не идти по этому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", – заявила она.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что несмотря на то, что администрация Соединенных Штатов публично не обозначила возможные ограничения для Москвы, они могут быть введены очень быстро.

Собеседник издания добавил, что к мерам, которые могут быть приняты против России, присоединится достаточное количество стран.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае гипотетического вторжения России Соединенные Штаты намерены отправить свой войска в соседние страны НАТО, а не на Украину.

Американский лидер добавил, что в Вашингтоне никогда не рассматривали идеи размещения войск на Украине в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

Накануне в МИД РФ заявили, что поведение Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски, которые могут привести к масштабным конфликтам в Европе. В министерстве отметили, что Запад взял курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов.

В МИД сочли необходимым привлечение ОБСЕ к дискуссиями по решению проблем евробезопасности. В российском ведомстве призвали приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей.