Байден заявил, что у США никогда не было планов отправлять войска на Украину

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В случае гипотетического вторжения России Соединенные Штаты намерены отправить свой войска в соседние страны НАТО, а не на Украину. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил американский лидер Джо Байден, передает ТАСС.

Репортеры спросили Байдена, почему он решил отказаться от идеи размещения американский войск на Украине в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

"Они никогда не рассматривались", – сказал он.

Байден также рассказал, что во время онлайн-саммита он сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что в случае вторжения американские войска будут направлены в страны "Бухарестской девятки", расположенные на восточном фланге НАТО. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии

"Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 – все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их", – добавил президент США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что предложение Байдена начать диалог России и НАТО по ситуации вокруг Украины было раскритиковано странами Восточной Европы. По информации агентства, такое предложение поступило лидерам нескольких стран – участниц Североатлантического альянса, а правительство одного из государств якобы пришло от позиции Вашингтона в ярость.