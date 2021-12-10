Байден провел беседу с лидерами восточного фланга НАТО после переговоров с Путиным

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с лидерами стран "Бухарестской девятки".

Как ранее анонсировала американская сторона, он был посвящен его недавней беседе с Владимиром Путиным. В пресс-службе Белого дома уточнили, что с лидерами восточного фланга НАТО Байден также говорил о якобы наращивании Россией сил около границ с Украиной.

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи России <...> и потребность в единой, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Байден подчеркнул приверженность Вашингтона трансатлантической безопасности в рамках пятой статьи устава Североатлантического Альянса о коллективной обороне.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

До этого президент США провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и ход внутренних реформ этой страны.