МИД РФ начал прорабатывать решения по итогам переговоров Путина и Байдена

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МИД РФ начал прорабатывать решения по итогам разговора Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, поручения имеют долгосрочную основу.
"Безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский саммит с участием представителей других стран, МИД, естественно, приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется", – заявила она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи. Они длились чуть более двух часов.
Главы государств подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.
Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений.
Позднее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров президентов не приходится.
Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию
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