Песков оценил переговоры Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину понравился формат онлайн-общения с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать", – отметил Песков.

Он также добавил, что сроки контактов РФ и США по итогам общения лидеров стран пока не определены.

"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это произойдет, не представляется возможным", – сказал Песков.

Накануне Путин и Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи. Они длились чуть более двух часов.

Путин и Байден подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.

Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей.

В Кремле рассказали, что Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", а также высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.

Путин и Байден также обсудили взаимодействие между Россией и США. По мнению лидеров, сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

