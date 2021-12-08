Песков оценил переговоры Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину понравился формат онлайн-общения с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать", – отметил Песков.
Он также добавил, что сроки контактов РФ и США по итогам общения лидеров стран пока не определены.
"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это произойдет, не представляется возможным", – сказал Песков.
Накануне Путин и Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи. Они длились чуть более двух часов.
Путин и Байден подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.
Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей.
В Кремле рассказали, что Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", а также высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.
Путин и Байден также обсудили взаимодействие между Россией и США. По мнению лидеров, сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.
Переговоры Путина и Байдена продлились два часа
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