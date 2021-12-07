Байден обозначил санкционные меры в случае эскалации на границе с Украиной

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время беседы с российским коллегой Владимиром Путиным обозначил санкционные меры, которые Вашингтон и союзники готовы применить при эскалации на границе с Украиной. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
"Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры", – говорится в сообщении.
Президент РФ в ответ подчеркнул, что не стоит перекладывать ответственность на Москву, поскольку опасные попытки освоения украинской территории предпринимает именно НАТО. Путин также отметил, что Североатлантический Альянс наращивает военный потенциал у наших рубежей.
Российский лидер также подчеркнул, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение Альянса в восточном направлении.
Переговоры президентов России и США длились чуть более двух часов. Общение глав государств проводилось по защищенной видеосвязи. Путин и Байден в ходе беседы также подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Кроме того, лидеры обсудили взаимодействие между Россией и США. По мнению президентов, сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.
Переговоры Путина и Байдена продлились два часа
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