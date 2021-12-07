Путин призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины

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Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой США Джо Байденом призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", – говорится в сообщении.

Ранее Путин и Байден поручили продолжить диалог двух стран по Украине. Пресс-служба Белого дома также сообщила, что Байден отметил, что США и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины. Он также ясно дал понять, что в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

